Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Corona, grida e urla all’inaugurazione del locale: i fan non gli perdonano le due ore di ritardo

Lo hanno atteso per ore al freddo, e quandoè arrivato non hanno mancato di comunicargli tutta la propria delusione. L’ex re dei paparazzi era atteso a Tollo, in provincia di Chieti, venerdì 14 febbraio tra le 22 e le 23 per l’inaugurazione di un, ma è arrivato solo dopo l’una scatenando l’ira dei tanti presenti.Come riporta Chietitoday.it centinaia di persone si erano radunate in piazza della Liberazione verso le 22 accalcandosi nei pressi delche avrebbe ospitatodi lì a poco. C’era chi sperava di scattare un selfie o potergli rivolgere la parola, ma il fortecon cui si è presentato non ha fatto altro che alimentare la tensione.Quando è arrivato,è entrato neltra i malumori dei presenti che nonostante il freddo erano rimasti ad aspettarlo, alcuni cercando riparo in macchina.