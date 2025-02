.com - Fabri Fibra, si aggiungono nuove date al Festival Tour 2025

Si aggiungono nuove date al Festival Tour 2025 che vedrà Fabri Fibra tornare sul palco quest'estate in tutta Italia a più di due anni di distanza dall'ultimo live. Dopo la prima serie di appuntamenti annunciati nei principali festival estivi italiani e i due appuntamenti unici del 7 luglio al Circo Massimo di ROMA e del 30 settembre all'Unipol Forum di Milano, il tour farà tappa anche a Servigliano (FM), Bergamo, Assisi (PG), Alghero (SS), Follonica (GR), Forte dei Marmi (LU), Barletta (BT), Roccella Ionica (RC), Empoli (FI) e Napoli. I biglietti sono in vendita. Il calendario aggiornato: 3 luglio TRENTO Trento Live Fest DATA ZERO 7 luglio ROMA Circo Massimo 10 luglio BOLOGNA Sequoie Music Park 11 luglio SERVIGLIANO (FM) Nosound Fest NUOVA DATA 14 luglio COLLEGNO (TO) Flowers Festival 18 luglio BERGAMO Nxt Station NUOVA DATA 23 luglio ASSISI (PG) Riverock Festival NUOVA DATA 25 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival 26 luglio ESTE (PD) Este Music Festival 29 luglio MAJANO (UD) Festival Di Majano 7 agosto ALGHERO (SS) Alguer Summer Festival NUOVA DATA 10 agosto PESCARA Zoo Music Fest 12 agosto FOLLONICA (GR) Parco Centrale NUOVA DATA 13 agosto FORTE DEI MARMI (LU) Villa Bertelli Live NUOVA DATA 18 agosto BARLETTA (BT) Oversound Music Festival NUOVA DATA 21 agosto CATANIA Sotto Il Vulcano Fest 23 agosto ROCCELLA JONICA (RC) Roccella Summer Festival NUOVA DATA 29 agosto CATTOLICA (RN) Arena Della Regina 30 agosto EMPOLI (FI) Beat Festival NUOVA DATA 5 settembre NAPOLI Ex Base Nato NUOVA DATA 30 settembre MILANO Unipol Forum