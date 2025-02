Metropolitanmagazine.it - F1: svelata la Ferrari SF-25, cosa cambia? Hamilton e Leclerc felici

Due ore di spettacolo, tra musica, giochi di luce, ospiti d’eccezione, per la presentazione congiunta delle 20 monoposto che si sfideranno nel prossimo mondiale di Formula 1: nella festosa cornice della O2 Arena di Londra, sold-out per l’occasione, è andata in scena la celebrazione per i 75 anni della F1, in un contesto di intrattenimento di alto livello, con l’intento dichiarato di avvicinare il circus automobilistico al grande pubblico. La livrea presentata nell’appuntamento londinese ci ha mostrato unadal rosso più scuro e intenso e con un sorprendente tocco di bianco al posteriore. Ma quello che c’è sotto la scocca è ciò che tiene più col fiato sospeso tifosi e appassionati (ma anche i team rivali) per capire se e quanto la SF-25 potrà essere competitiva nella stagione che scatta il 16 marzo in Australia (test in Bharain dal 26 al 28 febbraio).