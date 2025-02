Oasport.it - F1, la Ferrari debutta in pista: primi giri con Leclerc, poi Hamilton. Le novità della SF-25

La nuovaha mosso i suoipassi: dopo la presentazione di ieri sera a Londra insieme agli altri team e dopo aver svelato alcuni dettaglivettura a ridossomezzanotte tramite alcuni render, la SF-25 è scesa inper i suoivagiti. Nella tradizionale cornice di Fiorano, davanti a una folla di grandi appassionati, la nuova creazioneScuderia di Maranello si è cimentata in un filming day, ovvero un evento promozionale dedicato alle riprese per scopi commerciali e per verificare il corretto funzionamento dei sistemi.Laaveva a disposizione un totale di 200 chilometri: in mattinata, attorno alle ore 09.25, è stato Charlesa sedersi al volantenuova monoposto. Nel pomeriggio, subito dopo pranzo, è stata volta di Lewis, alla sua prima annata agonistica con questi colori.