F1 Bearman | Bocciato a esame di guida per la patente

(Adnkronos) – Corre in Formula 1 ma vieneall’della. Ollie, 19enne pilota britannico che lo scorso anno ha debuttato con la Ferrari, ha rivelato di non aver superato il primodisu strada. Nella prossima stagione,guiderà la Haas nel Mondiale 2025. Parlando all’evento di lancio dello sport del 2025 presso l’O2 Arena di Londra,ha detto che ha dovuto ricorrere al secondo tentativo per ottenere la. Il primoè stato un flop. “L’ho superato la seconda volta e non avrei dovuto dirlo”, ha detto con un sorriso. “Non ho rispettato un segnale di ‘stop’. Non mi sono fermato, ho rallentato ma ci si deve fermare. Non abbiamo segnali di stop in un circuito, quindi è stata la prima volta che ho visto un segnale di stop”. “Pensavo di poter superare l’senza lezioni.