F1 a Londra il via alla stagione Prima uscita ufficiale di Hamilton con la Ferrari presentate livree e piloti

Si alza il sipario sulla nuovadi F1, che questa sera ha dato il viacampagna 2025 in grande stile. Un vero e proprio show, infatti, quello che è andato in scena all’arena O2 di. Due ore di spettacolo in cui i dieci team hanno potuto presentare le propriee i propri. Una vera serata di gala, con tanto di red carpet e arrivo in grande stile per tutti i protagonisti. L’occasione, infatti, era di quelle davvero speciali: per lavolta, infatti, è stato organizzato questo evento unico di presentazione di tutte le squadre, in quella che sarà lanumero 75 della Formula 1. Non per niente, infatti, il titolo di questa serata è stato F1-75.Motori ma non solo, perché in questo show a 360 gradi ha trovato posto anche la musica, con diversi artisti che si sono esibiti.