F1 2025 presentazione show a Londra per i team | Hamilton fa sognare Ferrari

Tutti i 20 piloti di F1 e i 10sono stati presentati ain nuovodi lancio della stagione. L’evento F1 75 Live all’O2 Arena disegna un nuovo approccio da parte della F1. È la prima volta che lo sport ospita un proprio evento di lancio su larga scala, anziché lasciare che siano i singolia presentare i propri piloti e le proprie auto. Lo spettacolo televisivo di due ore ha incluso artisti musicali come il cantante country Kane Brown, la band britannica Take That e il rapper americano MGK, noto anche come Machine Gun Kelly. Ihanno presentato le loro livree del, ma non hanno mostrato le auto effettive con cui gareggeranno questa stagione. La prima a sfilare è stata la Kick Sauber di Mattia Binotto, l’ultima la McLaren campione del Mondo costruttori preceduta dallaseconda l’anno scorso.