Baritoday.it - Ezio Mauro a Ruvo di Puglia con lo spettacolo 'La Caduta. Cronache della fine del fascismo'

Leggi su Baritoday.it

Una messa in scena in otto quadri che ripercorre i drammatici mesi del 1943, tra ladi Mussolini e la nascitaRepubblica di Salò; sullo sfondo un’Italia in bilico, travolta da un’accelerazione improvvisaStoria, ancora ignarasvolta che prenderà il suo destino. Si.