Expo 2025 | internazionalizzazione delle Pmi intesa Unioncamere-Commissariato Generale per l’Italia

Leggi su Ildenaro.it

L’imprese italiane, la valorizzazione del Made in Italy con le sue eccellenze produttive, in particolare nei settori dell’agroalimentare, abbigliamento, automotive e la promozione del know-how e del saper fare italiano, sono gli obiettivi del protocollo d’siglato traperOsaka. In programma seminari, workshop e forum tematici al Padiglione Italia aOsaka.“Osaka rappresenta uno strumento strategico per le imprese italiane che puntano all’espansione nei mercati asiatici, tra i più dinamici a livello globale. Siamo molto lieti che ancheaderisca all’ampia rete di partner istituzionali, confermando l’immagine di un Sistema Paese unito”, ha dichiarato il CommissarioperOsaka, ambasciatore Mario Vattani.