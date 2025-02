Lanazione.it - Ex miniere, emergenza infinita: "Preoccupati per l’inquinamento"

Leggi su Lanazione.it

Archiviata la decennalelegata al tallio, a Valdicastello l’ascia di guerra è tutt’altro che sotterrata vista la presenza di altre problematiche ambientali che non fanno dormire sonni tranquilli. Lo dimostra il fatto che il "Comitato tallio Valdicastello" si dice pronto ad imboccare ancora una volta la strada della Procura se dal Comune non verrà fatta chiarezza su quanto sta succedendo all’ex discarica di Rezzaio, davanti alla chiesa parrocchiale del paese. I terreni, noti in paese come "gradoni della vergogna", per la quarta volta negli ultimi 7-8 anni sono stati di nuovo oggetto di scavi e riempimenti. Il che ha rinfocolato la preoccupazione del comitato, memore delle analisi di alcuni anni fa da cui era emersa la presenza di metalli pesanti a partire dal mercurio visto che si tratta di materiali che appartenevano alle exEdem.