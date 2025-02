Ilrestodelcarlino.it - Ex bocciodromo, scontro centrosinistra-sindaco

Una trentina di persone hanno preso parte, nei giorni scorsi, alla manifestazione organizzata dai gruppi di opposizione di Dozza davanti all’exdi Toscanella. Tra loro anche il consigliere regionale, a traino dem, Fabrizio Castellari. "Un momento di condivisione molto partecipato – scrive in una nota la segretaria della sezione dozzese del Partito Democratico, Anna Urbanek –. Si tratta di uno spazio per incontri e socializzazione, per giovani e anziani, che in passato ha rappresentato il centro del paese. Un posto creato, mantenuto e fatto crescere con sacrificio, passione e dedizione". E ancora: "Dal 2020 la nostra comunità si è vista privare di quel luogo a causa di una ristrutturazione prevista, almeno sulla carta, della durata di un anno – ha aggiunto –. Ma dopo un lustro, svariate proroghe ed un raddoppio dei costi, tutto è ancora in alto mare senza alcuna certezza sulla data di riapertura".