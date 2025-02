Ilrestodelcarlino.it - Ex Bellco, i sindacati: "La crisi non è finita"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il sindacato nella, scoppiata il 12 giugno 2024, (nonostante l’annuncio della proprietà Mozarc Medical di avere scelto la strada della cessione della parte produttiva al raggruppamento sino-svedese Tianyi NorrDia) preferisce adottare il criterio della cautela e prudenza. "LaMozarc ex– fanno sapere Filctem Cgil e Femca Cisl – non è. Sventata l’operazione di licenziamento di oltre 300 lavoratori e lavoratrici annunciata nel giugno scorso, ora inizia un nuovo, grande lavoro di confronto per mettere a terra un Piano Sociale negoziato dai rappresentanti dei lavoratori e dalle organizzazioni sindacali". Questa la dichiarazione resa al termine di un incontro svoltosi ieri in Confindustria per discutere il ’Piano sociale’ dell’impiego dei 240 lavoratori rimasti legati allo storico stabilimento di San Giacomo Roncole.