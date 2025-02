Lettera43.it - Eurovision Song Contest 2025: chi sono i conduttori

Tris di stelle per la conduzione dell’. Al timone della 69esima edizione della manifestazione, infatti, ci saranno Michelle Hunziker, che presenterà solo la finale, Hazel Brugger e Sandra Studer, rispettivamente attrice comica e artista musicale molto conosciute in Svizzera. Alle ultime due, che affiancheranno la showgirl nell’ultimo atto del 17 maggio, è stata affidata anche la guida delle due semifinali in programma rispettivamente martedì 13 e giovedì 15 maggio. «Il trio incarna i valori che contraddistinguono la Svizzera», ha spiegato l’emittente elvetica SRG SSR che si occuperà della trasmissione. «Apertura, diversità, multilinguismo e senso di appartenenza». Noti anche i duedella festa pre-show, che si occuperanno anche di annunciare i voti svizzeri durante la diretta: si tratta di Mélanie Freymond e Sven Epiney.