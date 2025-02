Lettera43.it - Eurovision, Olly da Cattelan spiega perché sta pensando di non andare a Basilea

non ha ancora deciso se partecipare o meno all’in rappresentanza dell’Italia, diritto che gli spetta per aver vinto Sanremo 2025. Durante la conferenza stampa finale del Festival aveva chiesto tempo per pensarci («ho bisogno di metabolizzare, anche se è un onore incredibile avere questa opportunità») e la Rai gli aveva concesso una settimana. Ospite di Stasera c’è, ha affermato di non aver ancora preso una decisione definitiva. Ma da cosa deriva la sua titubanza?sull’: «Quei giorni ho concerti già fissati e sold out da tempo»a Stasera c’è(Getty).Il suo tentennamento dipende da impegni lavorativi già fissati. Non avendo mai considerato la vittoria a Sanremo, e dunque l’eventuale partecipazione all’Esg, come un’opzione,ha infatti fissato diverse date del suo tour proprio in concomitanza con la kermesse internazionale.