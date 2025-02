Vicenzatoday.it - Euroleague Women, Famila Schio-Fenerbahce come vedere in diretta la semifinale del play-in

Leggi su Vicenzatoday.it

Con il biglietto per Saragoza già in tasca, il Beretta ospita le campionesse d’Europa diper i-in che decideranno chi delle due squadre andràmente alle semifinali della Final Six e chi dovrà invece passare per il turno eliminatorio dei quarti di finale.La sfida si.