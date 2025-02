Anteprima24.it - Ethan può tornare in Italia, giudice dà ragione alla madre

Tempo di lettura: 3 minutiIl piccolopuòcon la mamma Claudia Ciampa a casa, in penisola sorrentina, a Piano di Sorrento. Lo ha stabilito ilstatunitense David O. Carter che, dopo una serie di udienze fiume al tribunale federale americano, ha messo la parola “fine” a un dramma che proseguiva dal 30 agosto, quandoè stato sottratto illecitamentedal padre durante un soggiorno in Puglia. Così, oggi all’alba è veramente iniziato un nuovo giorno e si è davvero riaccesa la luce per mamma Claudia e per tutta la sua famiglia, per gli altri fratellini die per nonna Luciana, da sempre in prima linea a combattere, insiemefiglia, per poter riabbracciare di nuovo il suo nipotino più piccolo. Due donne coraggio che non si sono mai arrese anche quando erano immerse nel buio più profondo, alle prese con la disperazione più totale perché non c’era alcuna notizia circa la localizzazione del neonato.