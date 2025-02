Ilgiorno.it - Estrazione SiVinceTutto Superenalotto di oggi mercoledì 19 febbraio 2025: i numeri vincenti

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Ecco l’deldi12. Il concorso speciale Sisal si gioca ognie assegna il montepremi settimanale in una sola(anche se nessuno centra il “6”): vince chi indovina dai 2 ai 6della sestina vincente. Il costo di una giocata minima è di 5 euro. IdiLe quote diCome viene ripartita la vincita IdiQuesti sono idel concorsodi: Le quote diLe quote verranno pubblicate intorno alle ore 21. Come viene ripartita la vincita Il montepremi totale, pari al 60 per cento della raccolta di ciascun concorso, viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni: il 32,2 per cento alle vincite di prima categoria (chi indovina tutti e 6 i); il 3,4 per cento alle vincite di seconda categoria (correttamente pronosticati 5); il 8,2 per cento alle vincite di terza categoria (4); il 31,0 per cento alle vincite di quarta categoria (3); il 25,2 per cento alle vincite di quinta categoria (2).