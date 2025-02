Quotidiano.net - Espresso Macchiato di Tommy Cash, dalla polemica social alle carte bollate

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 febbraio 2025 – L’diventa un caso. Non sono stiamo parlando della classica tazzina di caffé italiano (in questo caso con l’aggiunta di un goccio di latte) ma della canzone del artista estoneche porterà all’Eurovision song contest 2005 (il festival della canzone europea) la sua “”. E mentre suidivampano le polemiche sul brano ritenuto da molti irridente se non irrispettoso nei confronti degli italiani (il cappuccinostereotipo sulla stregua “mafia, pizza mandolino”), il Codacons ha deciso di inviare un ricorso all'European Broadcasting Union (Ebu), organizzatore dell'Eurovision Song Contest. "Ferma restando la libertà di espressione artistica che deve caratterizzare eventi come l'Eurovision, non possiamo non sollevare dubbi circa l'opportunità di far partecipare in una gara seguitissima dal pubblico di tutto il mondo un brano che risulta offensivo per una pluralità di soggetti", spiega il Codacons.