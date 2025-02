Biccy.it - Espresso Macchiato, chiesta l’esclusione dall’Eurovision: “Offende l’Italia”

Il rapper Tommy Cash è stato scelto per rappresentare l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025. La canzone con cui l’artista arriverà a Basilea in pochi giorni ha scatenato moltissime polemiche ed è stata accusata di deridere gli italiani e portare avanti vecchi cliché fastidiosi sul nostro popolo.infatti fa riferimento ad alcuni stereotipi legati a come gli stranieri vedono gli italiani. Del caso e di queste polemiche si sono già occupati ampiamente quotidiani e programmi tv e poco fa è intervenuto il Codacons, che ha chiesto all’organizzazione dell’Eurovision di valutaredi Tommy Cash con la sua canzone.Eurovision, il Codacons ha annunciato un ricorso all’European Broadcasting Union (Ebu) per chiederedalla competizione della canzone “”.