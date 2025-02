Esplosione della petroliera Seajewel nel porto di Vado Ligure | incidente o avvertimento degli ucraini?

Leggi su Open.online

L’neldinel Savonese non è stato un. Anche se non ci sono state rivendicazioni. La nave che batte bandiera di Malta è ferma da venerdì notte con uno squarcio nello scavo. E sul caso indagano la Dda, l’antiterrorismo e l’intelligence. E ieri, fa sapere La Stampa, si è svolta un’ispezione da parte di sommozzatori. La caccia agli inneschi per ora è senza riscontri. Mentre prende corpo l’ipotesi di un’azione volontaria. Alla quale fanno pensare i bordi introflessilacerazione nella lamieranave e la moria di pesci che avrebbe circondato l’area attigua.L’Così come le voci di chi ha avvertito uno scoppio. La nave finirà in area riparazioni mentre la procura di Genova ha aperto un fascicolo a modello 45, ovvero per atti non costituenti reato.