Lanazione.it - Esotika Pet Show: nel weekend grande festa per appassionati e famiglie

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 19 febbraio 2025 – L'attesa nuova edizione del Salone Nazionale degli Animali Esotici e da Compagnia farà tornare ad Arezzo Fiere e Congressi tantissimia partire da sabato prossimo, il 22 febbraio. Parliamo di “Pet”: molto più di una semplice esposizione di animali esotici, ma una vera e propria esplosione di sorprese e intrattenimento. Attualmente quasi la metà delleitaliane condivide la propria vita con un animale domestico. “Pet” è allora un evento da non perdere per tutti gliche vogliono immergersi nel mondo degli animali da compagnia e conoscere i migliori approcci per avvicinarsi a queste creature e creare un legame speciale con loro. Ad esperti e amanti degli animali domestici quindi, durante questo prossimo fine settimana, Arezzo Fiere e Congressi offrirà una preziosa occasione per scoprire da vicino molto animali da compagnia e apprendere il modo migliore per prendersi cura di loro.