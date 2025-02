Calciomercato.it - Esonero Conceicao: la posizione del Milan è chiara

Le ultime sul futuro del club rossonero e del tecnico portoghese che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026: ladel(LaPresse) – Calciomercato.itE’ tempo di bilanci in casa. Il club rossonero deve fare i conti con l’ennesima delusione stagionale, l’eliminazione dalla Champions League. Dopo aver detto addio, davvero troppo presto, alla corsa Scudetto, il Diavolo chiude la propria avventura europea, con il pareggio contro il Feyenoord. Nessuno in casa rossonera si aspettava un risultato del genere e l’amarezza è davvero tanta. Oggi al centro sportivo di Carnago, ilha provato a far gruppo per capire cosa non ha funzionato ieri sera a San Siro. La dirigenza si è presentata aello per analizzare con l’allenatore e i giocatori l’eliminazione dalla Champions League.