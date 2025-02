Ilrestodelcarlino.it - "Esercito escluso dalle agevolazioni per i trasporti pubblici"

In Bolognina e alla stazione, impegnati nell’operazione Strade sicure. Con l’acqua alla cintola e il fango alle caviglie, mentre soccorrono le persone sommerse dall’alluvione. In una lugubre carovana, mentre scortano all’impianto di cremazione le bare delle vittime del Covid. I militari dell’sono una presenza silenziosa e costante nella nostra città. "Ma in Emilia-Romagna non godono degli stessi diritti delle forze di polizia". A dirlo è Miriam Morea, segretario nazionale del sindacato Aspmi (Associazione Sindacale Professionisti Militari), che spiega come in "molte regioni i militari dell’godono dio usufruiscono gratuitamente dei, superando le disparità rispetto alle forze di polizia. Eppure l’Emilia-Romagna, nonostante il costante contributo dei militari sul territorio, non ha ancora adottato questa misura".