Esclusivo | Jack Grealish sembra più grande e ha perso il suo ritmo e convinzione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-19 10:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:un “un po ‘più” e non ha più il “” di superare i giocatori, secondo l’ex favorito della Aston Villa Stan Collymore.è stato un giocatore bit-parti per gran parte della stagione a Manchester City, nonostante le loro lotte, sebbene sia stato ricordato per la prima tappa del playoff della Champions League contro il Real Madrid prima di zoppicare con un infortunio all’anca dopo mezz’ora.Di conseguenza, l’Inghilterra internazionale ha4-0 a Newcastle, ma potrebbe essere in grado di tornare per la seconda tappa di domani sera al Santiago Bernabeu.di @Mancity si riscalda durante l’UEFA @ChampionsLeague 2024/25 Sessione di allenamento alla Manchester City Football Academy di Manchester, in Inghilterra.