Agi.it - Errore di toponomastica, quando la battaglia di Mentana diventa Enrico il giornalista

AGI - Una via intitolata allarisorgimentale tra garibaldini e truppe pontificie di Mentana, alle porte di Roma, diventa "Via Mentana.e conduttore televisivo italiano": è la clamorosa svista sulla nuova targa di una via di Cizzolo, frazione di Viadana, nel Mantovano. La foto che documenta l', con la vecchia scritta incisa nel muro e il cartello nuovo con l'aggiunta della dicitura sbagliata sul direttore del Tg di La7, è subito diventata virale sul web. Questo anche perché per legge le strade non possono essere intitolate a persone ancora in vita, anche se molto note. Non è chiaro se si sia trattato di una burla o della semplice 'gaffe' di un solerte ma poco avveduto tecnico comunale che non ha neppure tenuto conto del fatto che la vecchia scritta era di più di 50 anni fa e quindi non si sarebbe mai potuta riferire all'ex direttore del Tg5.