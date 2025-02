Nerdpool.it - ERIN. THE BEAST PLAYER di Nahoko Uehashi: recensione

Leggi su Nerdpool.it

Dopo il successo internazionale della saga Moribito, la scrittrice giapponesetorna con. The(Kemono no s?ja), un romanzo fantasy profondo e coinvolgente, pubblicato in Italia da Fazi Editore. Attraverso una narrazione ricca di dettagli e una costruzione del mondo affascinante, il libro esplora il legame tra umani e creature magiche, la ricerca della verità e la lotta contro il destino imposto dalla società.Tramaè una giovane ragazza che vive in un piccolo villaggio insieme alla madre, una talentuosa domatrice di bestie che si occupa dei t?da, creature utilizzate per scopi militari. La vita dicambia drasticamente quando un tragico incidente porta alla morte di alcuni di questi animali, evento per il quale sua madre viene ingiustamente accusata.