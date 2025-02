Dayitalianews.com - Era scomparso da 20 giorni: ritrovato il corpo senza vita di Giorgio Di Guardo. Panettiere, era scomparso il 30 Gennaio. Aveva 47 anni

Si è conclusa nel peggiore dei modi la scomparsa diDi, il 47enne di Roma di cui si erano perse le tracce dal 30scorso. Dopo quasi tre settimane di ricerche incessanti, ildell’uomo è stato scoperto privo dinel quartiere di Tor Bella Monaca, alla periferia della Capitale.La scoperta fatta dalla Polizia di StatoSono stati gli agenti della Polizia di Stato a individuare il cadavere del 47enne nella giornata di ieri, mettendo così fine alle speranze dei familiari che, per tutto questo tempo,no atteso con angoscia una notizia positiva. Il ritrovamento è avvenuto proprio in una delle zone che, sin dall’inizio, era stata oggetto di particolare attenzione nelle ricerche.Le indagini: si cerca di fare chiarezza sulla morteOra, gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto aDi