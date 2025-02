Ilnapolista.it - Era più giusto il calcio senza Var? Quello in cui Maradona segnava con le mani? (El Paìs)

Leggi su Ilnapolista.it

L’unica verità assoluta sulall’epoca dellal’ha scritta qualche anno fa il giornalista Enrique Ballester in un tweet: “Con le regole in mano non è rigore, perché la palla colpisce le regole e non la mano”. Il resto è un dibattito costante che sta stravolgendo la natura stessa del gioco.Però Elcon Rafa Cabeleira si interroga sulla natura di questa distruzione. Si chiede, cioè, cosa è esattamente ilche lastarebbe rovinando. Insomma, difende l’utilizzo della tecnologia.“C’è chi sostiene che latoglie magia e immediatezza allo spettacolo. Alcuni gol vengono festeggiati anche due volte, la seconda delle quali con un periodo di attesa che a volte ci porta a visite mediche presso alcuni centri sanitari. E alcuni, come il gol dicontro gli inglesi, la mano di Dio, non sarebbero mai stati segnati perché perfino uno scimpanzé avrebbe messo da parte le connotazioni religiose della questione e avrebbe visto che era un uomo, forse il più umano tra tutti quelli che abbiamo mai conosciuto, colpevole di aver alzato il suo pugno ingannevole per ingannare l’arbitro e distruggere le speranze di un intero Paese.