Equitazione: anche Lorenzo De Luca nella Global Champions League. Farà parte dei Valkenswaard United

L’infornata di amazzoni e cavalieri italiani2025 prosegue. Dopo le notizie sugli ingaggi di Emanuele Camilli (Riesenbeck International), Emanuele Gaudiano (Rome Gladiators), Giacomo Casadei (Doha Falcons) e Clara Pezzoli e Guido Grimaldi (Paris Panthers), arrival’ufficialità della firma diDe.L’azzurrodella line up degli olandesi dei, dopo una stagione – quella 2024 – vissuta sotto la bandiera dei Rome Gladiators.Insieme a lui, per andare a caccia del prestigioso trofeo equestre del salto ostacoli, vi saranno: i tedeschi Hans-Dieter Dreher e Marcus Ehning, il sudafricano Oliver Lazarus, il belga Gilles Thomas e la norvegese Ingrid Gjelsten.Il sito ufficiale che definisce Decome “The Italian Maestro” scrive che l’atleta originario di Lecce porterà in dote alla sua nuova squadra la sua esperienza e il suo sangue freddo sotto pressione.