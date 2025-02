Puntomagazine.it - Enrico Ditto: la sentenza CEDU sulla Terra dei Fuochi, un’opportunità per rinascere

L’imprenditore partenopeo esorta a un cambio di passo per la rinascita del territorio, tra bonifica, tutela della salute e sviluppo sostenibileNapoli. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo () ha emesso unadi condanna nei confronti dell’Italia per la gestione inadeguata delladei, riconoscendo la violazione dell’articolo 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, relativo al diritto alla vita.Una decisione storica che impone una riflessione profonda e un’azione immediata.La Corte ha evidenziato come l’inquinamento del suolo e delle falde acquifere, causato da una gestione irresponsabile dei rifiuti, fosse noto alle autorità da anni, con bonifiche insufficienti. Lasottolinea la “trascuratezza” dello Stato nel proteggere la salute dei cittadini, richiedendo una strategia complessiva per la bonifica, la prevenzione dei rischi sanitari, l’istituzione di un’autorità di controllo indipendente e una piattaforma informativa pubblica.