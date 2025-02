Ilfattoquotidiano.it - Emis Killa: “Ho deciso di lasciare Sanremo 2025 perché si sarebbe concentrata troppo l’attenzione su questa faccenda. Sarei stato un piatto troppo appetibile”

l’ospite a sorpresa della nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan”, che ha messo a segno il 10,2% di share con 447 mila spettatori. Un ottimo risultato per Alessandro Cattelan reduce dal “DopoFestival” e dalla co-conduzione dell’ultimo appuntamento con il Festival di. Il rapper, come ha riportato Il Corriere della Sera, è indagato dalla procura di Milano per associazione a delinquere all’interno dell’inchiesta “Doppia Curva” della Direzione Distrettuale Antimafia sugli ultrà di Inter e Milan.anche colpito da Daspo per tre anni e non può quindi più assistere alle partite di calcio. L’artista si è poi ritirato dal Festival di.Il rapper ha messo subito le mani avanti con Cattelan: “C’è un indagine in corso ed essendo una roba di carattere giuridico, io non ne posso parlare.