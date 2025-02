Quotidianodipuglia.it - Emergenza case, appello ai privati. Il Comune mette a disposizione incentivi fino a 12mila euro

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Attiva da un anno, ieri ildi Bari ha deciso di presentare l?Agenzia sociale per la casa, un nuovo istituto creato per fare incrociare la domanda, sempre in aumento, di famiglie in.