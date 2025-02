Ilrestodelcarlino.it - Elisoccorso, lavori finiti per la nuova piazzola

È solo questione di ore prima che ladi atterraggio per l’eliambulanza della zona Agraria diventi operativa. Isono ormai conclusi: l’area è stata completamente ripulita, la segnaletica installata e le recinzioni, insieme ai dispositivi di sicurezza, sono state predisposte. A confermare il completamento delle operazioni è il consigliere comunale Domenico Novelli: "Con le pulizie di queste ultime ore effettuate dalla Picenambiente l’area per l’atterraggio dell’H24 è pronta e operativa. Un servizio indispensabile su un territorio costiero dove vivono e lavorano più di 100.000 persone al giorno". Il trasferimento delladall’area di via Sgattoni si è reso necessario per consentire la realizzazione delle nuove strutture sanitarie previste nella zona. Durante questa fase di transizione, l’eliambulanza ha utilizzato altre aree per gli atterraggi, tra cui lo stadio Riviera delle Palme e il porto.