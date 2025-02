Quotidiano.net - Elezioni Germania 2025, cosa dicono i sondaggi: scenari e possibili coalizioni

Roma, 19 febbraio– Ingovernare da soli è quasi impossibile e ledi febbraionon faranno eccezione. Per ottenere una maggioranza in grado di eleggere un cancelliere, i partiti dovranno stringere alleanze che saranno determinanti per la linea politica che assumerà il governo federale. I principali istituti dicercano quindi di valutare la concretizzazione in seggi delle percentuali di consenso, tenendo conto della nuova legge elettorale che ha ridotto il numero dei parlamentari a un massimo di 630 (si parla di maggioranza assoluta con l’ottenimento di almeno 316 seggi). Sommario I risultati deiPrevisioni: coabitazione Cdu-Spd? Leinnella storia I risultati deiServendosi ditelefonici e online, l’istituto FORSA prevede che l’Unione CDU/CSU potrebbe raggiungere i 208 seggi.