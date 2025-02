Velvetgossip.it - Eleonora Rocchini dice sì: la proposta di matrimonio di Nunzio Moccia conquista il cuore dell’ex di Uomini e Donne

Recentemente,, nota per il suo percorso come corteggiatrice nel programma di Canale 5 “”, ha condiviso una notizia emozionante con i suoi follower su Instagram: ha accettato ladidi. Il post, che ha catturato l’attenzione di molti, include un romantico video che documenta il momento in cui, inginocchiato e con un anello in mano, ha chiesto adi diventare sua moglie durante una cena a lume di candela, avvenuta tre mesi fa.ha rivelato che inizialmente ha impiegato del tempo per realizzare la portata di questo momento speciale. “Ci ho messo un po’ a realizzare, ma soprattutto abbiamo voluto tenerlo per noi per poterci prima godere tutto nel modo più riservato possibile,” ha scritto nel suo post. Questa scelta di mantenere privato un momento così personale è stata motivata dal desiderio di vivere con intensità le reazioni delle famiglie e degli amici più cari prima di condividerlo pubblicamente.