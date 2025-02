Lanazione.it - Eleonora Guidi, l’Università di Firenze istituisce un premio di laurea in sua memoria

Leggi su Lanazione.it

, 19 febbraio 2025 -diha istituito ildi” per onorare ladella giovane donna vittima di femminicidio a Rufina lo scorso 8 febbraio e per ribadire con forza il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. Fotocronache Germogli “La tragedia dici richiama con dolore alla responsabilità collettiva di contrastare ogni forma di violenza sulle donne – ha dichiarato la rettrice Alessandra Petrucci –. Le università devono essere in prima linea nella costruzione di una cultura del rispetto e della parità di genere. Con questovogliamo non solo ricordare, ma anche dare un segnale concreto ai nostri studenti e studentesse affinché la conoscenza e la ricerca possano diventare strumenti di cambiamento sociale”.