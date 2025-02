Secoloditalia.it - Eleonora Giorgi ricoverata: una notte ho urlato per il dolore, ma spero ancora in un miracolo

Leggi su Secoloditalia.it

Bella, solare e dignitosa anche nella malattia,in un’intervista al Corriere della sera rivela di essereda giorni in una clinica romana dove si sta sottoponendo alla terapia delper il tumore al pancreas che l’ha colpita, come ha spiegato più volte a partire dal novembre del 2023, «il giorno dei miei 70 anni, che poi erano 50 di carriera». Nell’ultimo periodo, poi, il quadro clinico dell’attrice si è aggravato, come aveva raccontato lei stessa in tv a Verissimo: «Hanno scoperto una metastasi nel cervello, mi sono dovuta sottoporre alla radioterapia. Non provo rabbia, per fortuna, per quello che mi è successo. Tutta questa situazione mi spinge ad amaredi più: la mia famiglia, i miei figli, il mio nipotino».in una clinica romanaDichiarazioni che, anche nei mesi più difficili, anche nei giorni più duri delle terapie, l’attrice simbolo della commedia all’italiana anni Ottanta, ha sempre reso con il sorriso sulla bocca e una tenerezza nello sguardo davvero unici.