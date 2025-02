Biccy.it - Eleonora Giorgi ricoverata: “Terapia del dolore, metastasi al cervello. Ogni giorno è un regalo”

Leggi su Biccy.it

Dopo aver raccontato a Verissimo la sua difficile condizione e la scoperta diin questi giorni a deciso di assecondare il suo oncologo e di farsi ricoverare in una clinica specializzata. La famosa attrice in un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera ha spiegato che la scelta di farsi curare non è perché per lei ci sia futuro, ma per ritardare, ma perché l’inevitabile accada il più tardi possibile: “La mia anima è pronta a essere portata via con il vento“.a si sta sottoponendo alladelcon morfina e cortisone, perché gli ultimi giorni passati a casa sua erano diventati insostenibili. Intorno all’artista i suoi familiari, i figli, le nuore e anche il suo adorato nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.