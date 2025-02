Thesocialpost.it - Eleonora Giorgi ricoverata: “Spero ancora in un miracolo”

Leggi su Thesocialpost.it

in una clinica romana, dove sta seguendo una terapia del dolore a base di morfina e cortisone. L’attrice, 70 anni, convive con un tumore al pancreas e, nonostante la sofferenza, non vuole essere definita una “guerriera”. «Mi sento più un’archivista che cerca di mettere ordine nel caos», confida in un’intervista al Corriere della Sera. E aggiunge con un filo di speranza: «Sono così matta chein un».Il ricovero e la terapia del doloreDopo un’ultima crisi tre settimane fa, il suo oncologo ha deciso per il ricovero: «Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare dal dolore». Ora è seguita da Paolo e Luca Marchetti, padre e figlio, specialisti in oncologia.non riesce più a camminare e porta sempre con sé un’ampolla e l’ossigeno: «Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile».