Panorama.it - Eleonora Giorgi ricoverata in una clinica. Ecco come sta

Da oltre un annocombatte con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas, una battaglia che si è fatta ancora più dura dopo la recente scoperta di una metastasi al cervello. Le sofferenze che sta affrontando sono talmente intense da costringerla a lasciare la sua casa per esserein unadi Roma. A raccontarlo è lei stessa in un'intervista al Corriere della Sera: «Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori».Nellain cui è ospitata,sta seguendo «la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo».