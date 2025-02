361magazine.com - Eleonora Giorgi ricoverata in ospedale: “L’ha deciso il mio oncologo”

L’attrice rimane comunque fiduciosa, da tempo malate e alle prese con un tumore è statanelle ultime ore in una clinica di Roma. Il dolore è forte a causa del tumore al pancreas e adesso non riesce nemmeno a camminare.Lo racconta lei stessa dalle pagine di Corriere della Sera, in una lunga intervista in cui si dice ancora fiduciosa e speranzosa.«Sono alle prese con un naufragio e cerco di gestirlo. Ma in fondo sono così matta che spero ancora in un miracolo. Se succederà correremo dal Papa e chiederemo spiegazioni».L’attrice ha parlato delle sue condizioni: «Ma la mia origine austroungarica mi fa essere soldato di me stessa: dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il miohadi ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori.