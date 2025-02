Metropolitanmagazine.it - Eleonora Giorgi ricoverata in clinica: quali sono le sue condizioni di salute

Da oltre un anno,sta lottando contro un tumore al pancreas, con metastasi che hanno raggiunto anche il cervello. In seguito al peggioramento delle sue, l’attrice settantunenne è stata “costretta” dal suo oncologo a lasciare la propria abitazione per ricoverarsi in unadi Roma, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore. Intervistata dal Corriere della Sera, ha raccontato: «Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Miritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori».sembra aver parzialmente recuperato le forze; la situazione, però, non sembra purtroppo destinata a migliorare. «Non riesco a fare più di dieci passi», ha spiagato, «Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone.