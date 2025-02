Lettera43.it - Eleonora Giorgi ricoverata in clinica: «Ogni giorno è un regalo»

in unadi Roma. L’attrice e regista romana 71enne annunciò nel 2023 la diagnosi del tumore al pancreas e da allora, in più occasioni, ha parlato apertamente della malattia e delle cure cui si sta sottoponendo. «Non c’è nulla di male nel dire che non riesco a fare più di 10 passi», ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera. «Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile.è un». Non le piace però essere definita una guerriera: «Sono più un’archivista che cerca di mettere ordine nel caos della vita». E ancora: «Sono così matta che spero ancora in un miracolo. Se succederà, correrò dal Papa per chiedere spiegazioni».