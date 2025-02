Movieplayer.it - Eleonora Giorgi ricoverata in clinica: "Mi tengono in vita, ogni giorno è un regalo"

L'attrice, in una nuova intervista, ha parlato della sua situazione di salute e dell'importanza dei suoi figli.ha rilasciato un'intervista mentre èin unaromana, spiegando che sono i suoi figli a darle la forza di curarsi. L'attrice è seguita dagli oncologi Paolo e Luca Marchetti, che hanno ritenuto fosse necessario che andasse in ospedale dopo una crisi, avvenuta di notte tre settimane fa, affrontata mentre era da sola in casa. L'importanza dell'amore dei figli L'attrice ha rivelato che legge tutto quello che viene scritto su di lei nei mezzi di comunicazione, rimanendo persino sorpresa da chi sostiene cose non vere, come che fosse a casa e ballasse sulle note dei Rolling Stone. .