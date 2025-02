Isaechia.it - Eleonora Giorgi ricoverata in clinica aggiorna sulle sue condizioni di salute: “Mi tengono in vita non perché ci sia futuro ma perché…”

Leggi su Isaechia.it

Lo scorso 24 novembreha rivelato di soffrire di un tumore al pancreas per il quale si è sottoposta a diversi cicli di chemioterapia e ad un’operazione.L’attrice ha recentemente spiegato che la chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale (clicca QUI per leggere le sue dichiarazioni). Tuttavia, il tumore si è allargato con la formazione di nuove metastasi ed, dopo una crisi avvenuta tre settimane fa, è stata cosìin unaromana. “Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori. Qui ho recuperato le forze“, ha spiegato l’attrice in una recente intervista rilasciata al Corriere della sera.“Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone”, ha raccontato, che ha aggiunto:Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: miinnonci sia, matutto succeda il più tardi possibile.