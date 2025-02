Eleonora Giorgi ricoverata e in terapia del dolore per il tumore | Sono così matta che spero ancora in un miracolo

Leggi su Open.online

in una clinica romana. Sta facendo ladel: morfina e cortisone. Per lei «ogni giorno è un regalo», come aveva detto quando aveva parlato del suoal pancreas. Anche se non riesce più a camminare, dice che non le piace essere chiamata guerriera: «Mi sento più una archivista che cerca di mettere ordine nel caos». E rivela di non essere saggia: «alle prese con un naufragio e cerco di gestirlo. Ma in fondochein un. Se succederà correremo dal Papa e chiederemo spiegazioni».La malattiaparla oggi con il Corriere della Sera. Nell’intervista firmata da Michela Proietti spiega di sentirsi debole: «Ma la mia origine austroungarica mi fa essere soldato di me stessa: dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi.