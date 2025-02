Gossipnews.tv - Eleonora Giorgi Ricoverata d’Urgenza: Ultimi Aggiornamenti Dall’Ospedale!

Leggi su Gossipnews.tv

per affrontare il dolore causato dalla malattia. Ecco che cosa è successo!La salute dicontinua a destare preoccupazione. L’attrice, 71 anni, sta affrontando una dura battaglia contro un tumore al pancreas, che purtroppo ha sviluppato metastasi anche al cervello. Nonostante le cure, comprese terapie sperimentali, la malattia non sta regredendo e i dolori fisici sono sempre più intensi. Con il suo solito spirito combattivo e un sorriso che non l’abbandona,ha accettato il consiglio del suo oncologo e si èin una clinica di Roma, dove sta seguendo un trattamento specifico per il dolore.Attualmente,è sottoposta a una terapia che include cortisone e morfina, con l’obiettivo di ridurre al minimo le sofferenze. Nonostante la gravità della situazione, l’attrice continua a dimostrare una forza straordinaria.