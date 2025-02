Quotidiano.net - Eleonora Giorgi ricoverata dopo una crisi: “Ogni giorno è un regalo”

Roma, 19 febbraio 2025 – Da giorni, 71 anni, che lotta contro un tumore al pancreas, èin una clinica di Roma, dov’è sottoposta a un trattamento per il dolore in seguito a unanotturna in casa. L’attrice romana in un’intervista al Corriere della Sera spiega che i due oncologi che la stanno seguendo, padre e figlio, hanno deciso di sottoporla a una terapia con morfina e cortisone, per alleviare le sofferenze della malattia. "Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile.è un”. Se le medicine riescono ad alleviare il dolore fisico, ciò che le dà forza – confida l’attrice al quotidiano – è l’amore dei figli. E lancia un appello a quanti hanno i genitori gravemente malati: “Non lasciate solo chi soffre, soprattutto di domenica, ilpiù triste.