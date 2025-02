Dilei.it - Eleonora Giorgi, il cancro non migliora, l’attrice è stata ricoverata: “Spero in un miracolo”

Lo stato di salute dinon71enne da oltre un anno è affetta da un tumore al pancreas, con metastasi anche al cervello. Nonostante le cure, ilnone la donna si trova a combattere contro grandi sofferenze. Così, la scelta, quasi “obbligata” dall’oncologo, di lasciare la propria casa e ricoverarsi in una clinica di Roma, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore.si trasferisce in clinicaL’ultima volta che ha raccontato di sé, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,si trovava a casa. Oggi, mentre rilascia l’intervista al Corriere della Sera, èin una clinica: “Dopo l’ultima crisi di tre settimane fa il mio oncologo ha deciso di ricoverarmi. Mi sono ritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori”.