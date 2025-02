Ilfattoquotidiano.it - Eleonora Giorgi: “Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno: mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile”

“Miinnonci sia, mail più”. In questa frase c’è il riassunto di ciò chesta vivendo nell’ultimo mese: tre settimane fa, si è ritrovata di notte da sola in casa a urlare in preda ai dolori e così il suo oncologo ha deciso di ricoverarla in una clinica, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore e, in parte, ha recuperato le forze.Le parole dell’attrice, affidate alle pagine de Il Corriere della Sera, sono senza sconti e senza filtri, coerenti con gli ultimi quattordici mesi, da quando ha scoperto il tumore al pancreas e ha deciso di condividere con il pubblico la sua malattia. E rivela per la prima volta che, quando ha compreso la gravità del suo male, non voleva curarsi: “Ho detto ai miei figli che non volevo accanimenti terapeutici: Paolo mi ha fissato sconvolto.